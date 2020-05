Publication d’une circulaire sur les mesures de reprise de travail dans les établissements publics après le déconfinement

vendredi, 22 mai, 2020 à 16:45

Rabat – Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration vient de publier une circulaire sur les procédures et les mesures de reprise de travail dans les établissements publics, après la levée de l’état d’urgence sanitaire.

Dans cette circulaire, signée par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaaboun, le département de tutelle invite les fonctionnaires et employés des établissements publics et des collectivités locales, qui ont précédemment bénéficié des facilités accordées par la circulaire du ministre du 16 mars 2020, à rejoindre progressivement leurs lieux de travail et à mettre en œuvre les dispositions de cette circulaire.

Dans ce cadre, le ministère souligne avoir élaboré un guide pratique pour la gestion de la phase post-état d’urgence sanitaire dans les services publics, visant à fournir un ensemble d’orientations et de directives pour les administrations, les établissements et entreprises publiques et les collectivités locales, ainsi que pour les employés de ces établissements et ce, afin de clarifier les tâches et les activités qui peuvent être reprises progressivement, tout en garantissant la sécurité et la santé des fonctionnaires et des usagers et tout en assurant la continuité des services publics.

Ce guide comprend un ensemble de procédures et de mesures qui doivent être suivies par les administrations publiques, les établissements publics et les collectivités locales et prévoit la création d’un comité interne, au niveau de chaque administration, dirigé par le responsable de gestion des ressources humaines, pour veiller à la mise en œuvre des mesures de santé et de sécurité au travail et d’allouer les ressources et les moyens nécessaires pour éviter la contamination par le virus du Covid-19, indique le ministère dans un communiqué.

Le guide vise, également, à renforcer le contrôle du respect des mesures de santé et de sécurité par les fonctionnaires et les usagers et à organiser les espaces d’accueil, en adoptant un système de prise de rendez-vous à travers les centres d’appels et d’orientation des administration publiques et d’assurer l’offre d’un maximum de services en ligne.

Un comité technique a été mis en place au niveau du département de la Réforme de la l’Administration pour veiller au respect des procédures et mesures de santé et de sécurité au travail par toutes les administrations publiques, et qui sera chargé d’accompagner et de soutenir les administrations publiques pour améliorer leur rendement et leur efficacité.

La circulaire sur les procédures et les mesures de reprise de travail dans les établissements publics après la levée de l’état d’urgence sanitaire est disponible sur le lien (https://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/CirculaireDeconfinement_22052020.pdf).