QNET organise un atelier de sensibilisation à la protection de l’environnement pour les enfants en situation précaire

lundi, 6 juin, 2022 à 20:56

Casablanca– QNET et l’association Bab Rayane ont récemment organisé un atelier de sensibilisation à la protection de l’environnement pour les enfants en situation précaire, dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement.

“QNET, leader de la vente directe basée sur le e-commerce, et l’association Bab Rayane ont une nouvelle fois uni leurs forces pour sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement. Un atelier éducatif a été organisé ce samedi 4 juin dans le cadre de la Journée mondiale de l’environnement célébrée à l’échelle planétaire”, indique-t-on dans un communiqué.

Très engagée sur les questions environnementales, QNET, à travers son partenaire responsabilité sociale des entreprises (RSE), la Fondation RYTHM (Raise Yourself to Help Mankind), a lancé cette initiative dans le but d’aider les enfants à mieux connaître le monde et à prendre soin de l’environnement dès leur plus jeune âge, souligne la même source.

“Lorsque les enfants apprennent à apprécier le monde dès leur plus jeune âge, ils sont plus susceptibles de contribuer à la protection de notre terre pour les générations futures. Susciter une passion pour la protection de la planète en étant jeune fait une grande différence en influençant les habitudes futures des enfants en matière d’environnement”, a relevé la PDG de QNET, Malou Caluza, citée dans le communiqué.

“L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 90% de l’humanité respire de l’air pollué. Il est donc nécessaire de réduire la pollution atmosphérique afin de diminuer les taux de maladies respiratoires et d’éviter 7 millions de décès par an”, a fait savoir Mme Caluza, ajoutant qu'”il existe d’autres problèmes environnementaux graves liés aux océans, comme les dommages causés aux écosystèmes par le réchauffement de la planète, le déversement de polluants, les eaux usées et les déversements de carburant”.

A ce jour, a-t-elle soutenu, notre planète a déjà perdu 8% des espèces animales connues et 22% sont menacées d’extinction, principalement en raison de la destruction de leurs habitats naturels. “Compte tenu de toutes ces raisons, nous devons tirer la sonnette d’alarme et nous mobiliser en sensibilisant également les enfants aux questions environnementales afin qu’ils puissent continuer à contribuer ensemble à créer le changement”, a-t-elle dit.

S’étalant sur une demi-journée, l’atelier a débuté par une présentation sur l’éco-responsabilité et le réchauffement climatique. Les enfants ont ensuite été conviés à des tâches ludiques pour tester leur compréhension des questions soulevées et apprendre à associer la préservation de l’environnement à des gestes simples. La rencontre s’est terminée par une séance de conseils pratiques à mettre en œuvre dans leur vie quotidienne.

Et de rappeler que le mois dernier, un événement similaire a eu lieu dans les locaux de Bab Rayane à l’occasion de la journée mondiale de l’eau. QNET a offert l’opportunité à 70 enfants en situation précaire, de s’informer sur les enjeux mondiaux de l’eau et d’éveiller leur intérêt pour la protection des ressources en eau grâce à un atelier éducatif sur l’eau. “Œuvrer à la racine a toujours été notre philosophie et ces ateliers illustrent très bien ce principe”, selon Mme. Caluza.

QNET s’engage depuis longtemps dans des activités de RSE dans le monde entier par l’intermédiaire de son partenaire RSE, la fondation RYTHM, afin de promouvoir le développement durable et d’avoir un impact positif sur la vie des communautés du monde entier.