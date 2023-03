Qualité de l’enseignement supérieur au Maroc: Al Akhawayn University reçoit la prestigieuse accréditation américaine NECHE pour la seconde fois

mercredi, 1 mars, 2023 à 12:09

Rabat – Le Conseil d’Administration d’Al Akhawayn University s’est tenu, la semaine dernière, à Rabat au sein de Bank Al Maghrib, sous la présidence du Chancelier de l’Université, M. Abdellatif Jouahri.

À l’issue de cette réunion, le Président d’Al Akhawayn, Dr. Amine Bensaid a annoncé que l’Université a officiellement décroché sa deuxième accréditation de l’organisme américain d’accréditation des institutions universitaires NECHE (New England Commission for Higher Education) pour une durée de 10 ans, durée maximale possible, indique un communiqué d’Al Akhawayn University.

Cette distinction dénote de la confiance accordée par NECHE à Al Akhawayn pour sa conformité aux 9 standards établis par NECHE à savoir: mission et objectifs, planification et évaluation, organisation et gouvernance, cursus académique, étudiants, système enseignement-apprentissage et recherche scientifique, ressources institutionnelles, efficacité éducative, ainsi que l’intégrité, la transparence et l’information au public.

A noter que NECHE est l’une des agences d’accréditation les plus prestigieuses des États-Unis, accréditant de nombreuses universités de renom, telles que Harvard, MIT, Yale, Brown et d’autres institutions de classe mondiale. L’obtention de la ré-accréditation NECHE pour la période maximale possible de 10 ans est ainsi une réalisation majeure pour Al Akhawayn University, mais également une fierté pour notre pays. Al Akhawayn est en effet la seule université africaine accréditée par NECHE, et la seule université non-américaine en Afrique bénéficiant d’une accréditation institutionnelle américaine. Al Akhawayn fait partie de seulement 11 universités accréditées par NECHE en dehors des États-Unis.

Cette accréditation renforce la position de l’université vis-à-vis du monde de l’enseignement supérieur et de l’écosystème institutionnel américain, confirmant que l’institution et l’offre de l’Université Al Akhawayn respectent exactement les mêmes standards que les meilleures universités américaines, dont les frais de scolarité sont typiquement entre 4 et 5 fois plus élevés que ceux de l’Université Al Akhawayn. Cette accréditation vient également conforter la nouvelle vision et choix stratégiques de l’Université, ainsi que sa capacité à les déployer au service des jeunes de la Génération-Z, et au service de l’Entreprise, qui fait face aux fortes transformations du 21ème siècle.

“Nous sommes fiers de recevoir la confiance de NECHE pour la plus longue période possible pour cet organisme reconnu comme l’un des meilleurs gardiens du temple de la qualité universitaire aux États-Unis, consacrant ainsi l’excellence académique de l’Université Al Akhawayn, le succès de nos étudiants, la qualité de l’expérience que nous leur offrons, et la contribution que nous apportons à la transformation personnelle qu’ils choisissent de mener durant l’une des phases les plus précieuses de leur vie”, a déclaré le Dr. Amine Bensaid, Président d’Al Akhawayn University. “Cette ré-accréditation témoigne du dévouement et de l’engagement de notre corps enseignant, de notre staff administratif et de nos étudiants à atteindre les plus hauts standards d’excellence”, a-t-il ajouté.

Pour rappel, le Président d’Al Akhawayn University est également membre du Conseil d’Administration du Council of Independent Colleges, conseil américain de quelque 700 universités axées prioritairement sur le développement de la dimension humaine de l’étudiant, quelque soit sa spécialité. Ceci témoigne de l’ADN de l’Université Al Akhawayn et son modèle servant de manière holistique le succès et le bien-être de l’étudiant, et il témoigne de l’intégration et la haute considération dont jouit l’Université Al Akhawayn parmi ses consœurs américaines.