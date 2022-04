La quantité de déchets médicaux produits par le secteur de la santé estimée à 7.000 tonnes par an (M. Ait Taleb)

lundi, 25 avril, 2022 à 15:54

Rabat – La quantité de déchets médicaux produits par le secteur de la santé est estimée à 7.000 tonnes par an, a indiqué lundi le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb.

Cette quantité est répartie entre 3.500 tonnes dans les hôpitaux publics, 800 tonnes dans les établissements de soins de santé primaires et 2.000 tonnes au niveau des établissements de santé du secteur privé, a précisé le ministre en réponse à une question orale à la Chambre des représentants.

Le ministère a pris un ensemble de mesures pour la gestion et le traitement de ces déchets médicaux de manière sûre, a-t-il relevé, faisant savoir que 21 appareils de broyage et de traitement de ces déchets ont été acquis depuis 2002, alors que les Centres hospitaliers universitaires de Marrakech et de Fès ont été dotés de 3 appareils de traitement des déchets.

Par ailleurs, d’autres mesures ont été prises en parallèle, à savoir la publication de circulaires ministérielles sur le sujet ainsi que deux guides scientifiques portant sur la gestion des déchets médicaux, en plus de l’adoption du mode de gestion déléguée pour ces déchets, a noté M. Ait Taleb.

Ainsi, depuis la promulgation de la loi n°28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, le ministère alloue des fonds aux hôpitaux publics à cet effet, a-t-il poursuivi, ajoutant que la bonne gestion des déchets médicaux figure, depuis 2007, parmi les normes de qualité et de l’accréditation hospitalière.

En outre, le cadre de référence de l’audit environnemental des hôpitaux pour la gestion des déchets médicaux et pharmaceutiques a été établi en 2013, a rappelé le ministre, évoquant également la prise en compte de fonds dédiés à la gestion déléguée des déchets médicaux dans les budgets des délégations de la Santé et des établissements de santé publics, ainsi que l’organisation de sessions de formation pour assurer le traitement et l’élimination des déchets médicaux de manière sûre, conformément à la loi en vigueur.