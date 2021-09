Quatre partis en tête des élections communales à Al Hoceima

jeudi, 9 septembre, 2021 à 23:03

Al Hoceima – Le Front des forces démocratiques (FFD), le Mouvement populaire (MP), le Parti de l’unité et de la démocratie et l’Union socialiste des forces populaires (USFP) sont arrivés en tête des élections communales du 8 septembre, au niveau de la commune d’Al Hoceima, avec 3 sièges chacun sur un total de 31.

Selon des données officielles, l’Union marocaine pour la démocratie, le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti du progrès et du socialisme (PPS), le Parti de l’équité, le Parti authenticité et modernité (PAM), le Parti de l’environnement et du développement durable (PEDD) et le Parti de la justice et du développement (PJD) ont remporté deux sièges chacun.

Par ailleurs, le Parti des néo-démocrates, le Parti de l’Istiqlal (PI), le Parti démocratique de l’indépendance, le Parti socialiste unifié (PSU) et l’Union constitutionnelle (UC) ont décroché un siège chacun.

Un total de 19 listes de candidatures étaient en lice pour briguer les 31 sièges réservés à la commune d’Al Hoceima.

Au niveau de la province d’Al Hoceima, le RNI est arrivé en tête des élections communales, en raflant 158 sièges sur un total de 691. Le PI a décroché, pour sa part, 151 sièges, suivi du PAM avec 103 sièges, de l’USFP avec 83 sièges et du MP avec 78 sièges.