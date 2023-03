Quel rôle peut jouer la femme marocaine dans l’aménagement d’espaces extérieurs ? une paysagiste répond

lundi, 6 mars, 2023 à 10:09

Propos recueillis par Sanae ECHAHDI

Rabat- La femme joue un rôle primordial dans la société marocaine. Elle peut endosser plusieurs casquettes, valsant au quotidien entre sa fonction de mère et son activité professionnelle.

Cette femme “hardworking” laisse toujours derrière elle la touche qui lui ressemble et qui la distingue dans plusieurs domaines. Elle apporte, de part sa sensibilité, une vision particulière aux questions environnementales et sociales.

Approchée par la MAP, Miya Belkora, une paysagiste, nous livre, à l’occasion de la célébration de la journée internationale des droits des femmes, son regard sur la femme paysagiste au sein de la société marocaine.

1- En tant que paysagiste, comment voyez-vous le rôle des femmes dans la société marocaine?

A mon avis, la femme joue un rôle important dans la société marocaine. Et en tant que paysagiste, je pense que la femme marocaine est une experte en matière de design, notamment des espaces extérieurs, et peut apporter des perspectives importantes sur la façon dont les lieux peuvent être conçus dans le but de répondre aux besoins de la communauté.

Nous, femmes, avons une vision particulière sur la façon dont les espaces publics et privés peuvent être conçus pour améliorer la qualité de vie de tous les Marocains.

2- Quel avenir des femmes marocaines dans le domaine de l’architecture du paysage ?

Je suis très optimiste quant à l’avenir des femmes marocaines dans le domaine de l’architecture. De plus en plus de femmes choisissent des carrières dans des domaines auparavant dominés par les hommes et cela se reflète également dans l’architecture du paysage.

Je pense que cela est en partie dû à une prise de conscience croissante de l’importance de l’égalité des sexes dans la société et la valeur que les femmes peuvent distiller dans des domaines tels que l’aménagement paysager.

3- Quel est l’apport de la femme-paysagiste dans l’aménagement des espaces verts dans les milieux urbains?

Les femmes peuvent apporter un nouveau regard sur les questions sociales et environnementales. Nous pouvons contribuer à créer des espaces verts qui reflètent la diversité et l’inclusivité de notre société. Nous sommes souvent plus sensibles aux besoins des femmes et des enfants en matière de sécurité et de protection dans les espaces publics, ce qui peut conduire à des conceptions plus sûres et plus accueillantes pour cette catégorie de personnes.

Les femmes jouent un rôle important dans la création d’un environnement bâti durable, inclusif et agréable pour tous. En tant que paysagistes, nous pouvons contribuer à faire du Maroc un pays plus beau, plus accueillant et plus durable pour les générations à venir.