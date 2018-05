Quelque 2.650 familles bénéficient de l’opération Ramadan1439 dans la préfecture de Fès

lundi, 21 mai, 2018 à 14:08

Selon des données de l’Office national des aéroports (ONDA), les passagers ayant transité via cet aéroport, durant le mois d’avril, se répartissent entre 28.543 à l’arrivée et 27.756 au départ, contre 29.989 à l’arrivée et 29.008 au départ durant la même période de l’année 2017.