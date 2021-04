La question de la protection sociale nécessitait une décision “révolutionnaire” (chercheur)

samedi, 17 avril, 2021 à 14:42

Rabat – La protection sociale et la couverture médicale constituaient une question “épineuse”, dont la résolution nécessitait “une décision courageuse et révolutionnaire, telle que déployée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, assure le Dr. Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en systèmes et politiques de santé.