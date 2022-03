Rabat: 34è Réunion du Comité Directeur de l’Initiative 5+5 Défense

mardi, 29 mars, 2022 à 13:56

Rabat – Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, le Royaume du Maroc, assurant la présidence au titre de l’année 2022, organise la 34ème réunion du Comité Directeur des pays membres de l’Initiative 5+5 Défense à Rabat les 29 et 30 mars 2022.

Selon un communiqué de l’État-Major Général des Forces Armées Royales, cette rencontre a permis de faire un point de situation sur les projets initiés dans le cadre de l’Initiative, de mettre à jour le Plan d’Action de l’année 2022 et d’élaborer le projet de Plan d’Action de l’année 2023 dont la présidence sera assurée par le Portugal.

Lors de leurs interventions, les chefs de délégations ont exprimé leur attachement à cette Initiative et leur engagement pour la réussite des activités planifiées au titre du Plan d’Action de 2022, rapporte le communiqué.

Ils ont également manifesté leur satisfaction du niveau de coopération entre les pays membres de l’Initiative, soulignant son rôle important pour la sécurité dans la région et la nécessité de maintenir les canaux de communication et du dialogue pour relever les défis sécuritaires communs.

Le comité directeur de l’Initiative 5+5 Défense est chargé d’élaborer et suivre l’exécution du Plan d’Action annuel, de présenter le point sur l’avancement de son exécution et de proposer aux ministres de défense des pays membres les activités prioritaires de l’année suivante.

L’Initiative 5+5 Défense constitue un cadre régulier de rapprochement et de coopération dédié aux questions de défense et de sécurité, visant à favoriser l’échange et le partage de connaissances, faciliter l’interopérabilité des forces armées et développer des liens de confiance et de compréhension mutuelle, a rappelé la même source.

La réunion a permis d’analyser les derniers développements de la coopération dans les domaines d’intérêt commun, à savoir la surveillance maritime, la sûreté aérienne, la contribution des forces armées à la protection de la population civile en cas de catastrophe naturelle et la formation et la recherche académique.