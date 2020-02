Rabat: 44è Assemblée du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération

vendredi, 7 février, 2020 à 12:43

Rabat – Les travaux de la 44è Assemblée annuelle des délégués régionaux et provinciaux, des responsables des bureaux locaux du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération et des chargés des espaces de la mémoire historique pour la résistance et la libération, ont démarré jeudi à Rabat.