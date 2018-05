Rabat abrite la 2ème Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique les 18 et 19 juin

mardi, 22 mai, 2018 à 10:33

Rabat- La 2ème édition de la Conférence annuelle sur la Paix et la sécurité en Afrique (APSACO) sera organisée, les 18 et 19 juin à Rabat, à l’initiative du Think tank OCP Policy Center.