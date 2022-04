Rabat : Accord de partenariat pour appuyer les priorités du Maroc en matière d’égalité des sexes

vendredi, 29 avril, 2022 à 13:49

Rabat – Le ministère de de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Maroc ont signé, à Rabat, un accord de partenariat visant à appuyer les priorités nationales en matière d’égalité des sexes et de lutte contre les violences basées sur le genre.