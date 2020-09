Rabat: Adoption de l’enseignement en alternance dans 17 établissements scolaires (direction provinciale)

lundi, 21 septembre, 2020 à 11:54

Rabat – La Direction provinciale du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Rabat a annoncé qu’il a été décidé, à partir de ce lundi, de passer de l’enseignement à distance à l’enseignement en alternance de manière progressive dans des établissements scolaires situés dans plusieurs quartiers après l’amélioration de la situation épidémiologique.

Cette décision prise en coordination avec les autorités territoriales et le département de la Santé, concerne 16.402 élèves de 17 établissements scolaires du primaire, le collège et le lycée, situés dans la commune d’El Youssoufia, selon un calendrier précis et ce après l’amélioration de la situation épidémiologique à Rabat et la levée du confinement dans les quartiers de l’arrondissement, indique la Direction.

Les établissements scolaires qui sont tenus d’adopter l’enseignement en alternance à partir de ce lundi se trouvent dans les quartiers de Nahda, Takadoum et Hay Al Farah, soit 13.139 élèves, tandis que les écoles se situant dans les quartiers de Takadoum et Mabella devront adopter l’enseignement en alternance à partir du mardi 22 septembre, soit 3.263, élèves.

La direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à Rabat avait décidé, le 9 septembre, d’adopter l’enseignement à distance dans 17 écoles à Rabat jusqu’à l’amélioration de la situation épidémiologique.