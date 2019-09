Rabat: Appel à plus d’efforts pour la mise en oeuvre des contributions déterminées au niveau national en matière de climat

dimanche, 1 septembre, 2019 à 15:36

Rabat – Les membres du réseau “Climate Action Network Arab World” (CAN Arab World) ont souligné, dimanche à Rabat, la nécessité de mobiliser et fédérer les efforts des différentes parties prenantes multi-acteurs pour plus d’engagement en matière de la mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national (CDNs).