Rabat : Arrestation de 4 personnes pour leur implication présumée dans une affaire de vol par escalade, de dissimulation d’objets issus d’un crime et non dénonciation (DGSN)

jeudi, 6 août, 2020 à 8:09

Rabat – Les éléments de la Brigade anti-gangs relevant de la préfecture de police de Rabat ont procédé, mercredi soir, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation de quatre personnes, dont un individu aux antécédents judiciaires liés à des affaires de vol qualifié, et ce pour leur implication présumée dans une affaire de vol par escalade, de dissimulation d’objets issus d’un crime et non dénonciation.

Les services de la préfecture de police de Rabat avaient entamé, samedi dernier, leurs investigations dans une affaire de vol par escalade au sein de la résidence d’une cheffe d’une mission diplomatique étrangère accréditée au Maroc, ayant ciblé certains objets personnels et une somme d’argent, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), relevant que les investigations techniques et les recherches sur le terrain ont permis d’interpeller le principal impliqué dans ces actes criminels.

En outre, l’enquête préliminaire a permis d’interpeller la mère du suspect et sa tante, qui ont été arrêtées en flagrant délit de tentative de vente de bijoux issus du vol, ajoute la DGSN, faisant savoir qu’un quatrième individu a été interpellé en flagrant délit de détention d’une camera numérique qui fait partie des objets volés provenant de ces actes criminels.

Les quatre suspects impliqués dans cette affaire ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de ce crime, conclut la même source.