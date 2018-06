Rabat: Arrestation de deux récidivistes pour vol qualifié et enlèvement

lundi, 18 juin, 2018 à 18:00

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a arrêté, lundi matin, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, deux individus aux antécédents judiciaires multiples pour leur lien présumé avec un réseau criminel s’activant dans le vol qualifié et l’enlèvement.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la préfecture de police de Rabat avait reçu vendredi une plainte pour enlèvement et vol avec violence avant que les recherches et investigations ne permettent d’identifier les auteurs présumés de cet acte criminel et d’arrêter deux d’entre eux à bord d’une voiture de location en possession d’une partie des effets volés.

Les recherches ont révélé que l’un des prévenus avait fixé un rendez-vous avec la victime au niveau de la gare de train de Rabat-ville, avant de l’accompagner dans sa voiture et l’agresser à l’aide d’une arme blanche en compagnie de deux autres complices, ajoute la même source.

Les suspects se sont emparés par la suite des biens de la victime, de sommes d’argent et de sa voiture personnelle, avec laquelle ils ont provoqué un accident volontaire sur l’autoroute près de la ville de Fès, relève la DGSN.

Les investigations ont également confirmé l’implication des deux suspects dans une affaire de vol similaire par la même méthode criminelle, jeudi dernier dans la ville de Rabat.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, tandis que les investigations se poursuivent pour l’arrestation d’un troisième complice, conclut le communiqué.