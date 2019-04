Rabat: Arrestation de trois individus, dont deux Subsahariens, pour escroquerie et charlatanisme

jeudi, 4 avril, 2019 à 15:57

Rabat- Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a arrêté, mardi et mercredi, trois individus, un Marocain et deux Subsahariens, pour leur implication présumée dans des actes d’escroquerie et de charlatanisme.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), un commerçant de Rabat a été victime d’une opération d’escroquerie par les suspects, qui lui ont extorqué un montant d’une valeur de 1.300.000 dirhams et des biens meubles sous prétexte de l’acquisition de produits liquides utilisés pour l’invocation des djinns afin d’apporter de l’argent.

Les mis en cause ont convaincu la victime d’avoir des pouvoirs surnaturels, consistant en l’invocation des djinns pour apporter de l’argent en utilisant des produits tels que la gomme arabique (loubane, en dialecte marocain) et le mercure rouge, a précisé la DGSN.

Les suspects ont effectué une tentative dolosive dans la maison de l’un d’eaux, en recourant à des pratiques de charlatanisme, avant de faire sortir des billets d’argent d’une manière frauduleuse de boîtes et de sacs qu’ils utilisaient pour induire la victime en erreur et réclamer des sommes importantes d’argent en échange des prétendus produits et liquides qui seraient ensuite utilisés pour rapporter environ 23 milliards de centimes.

Les mis en cause ont également demandé à la victime de les accompagner au Sénégal et l’ont incité à immoler des bétails et à les distribuer, avant que ce dernier ne découvre qu’il s’agissait simplement de talismans s’inscrivant dans le cadre d’escroquerie et de charlatanisme, ajoute le communiqué.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les enquêtes et les investigations se poursuivent pour arrêter d’autres complices pour leur implication présumée dans un réseau criminel actif dans l’escroquerie, a conclu la même source.