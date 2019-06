Rabat : Arrestation de trois individus pour leur implication présumée dans une affaire de trafic et possession de drogues et de psychotropes

samedi, 1 juin, 2019 à 15:57

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a procédé, samedi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation de trois individus, dont un couple, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogues et de psychotropes.

Le premier mis en cause a été interpellé à la gare ferroviaire de Rabat, à son arrivée d’une ville du nord du Royaume, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, faisant savoir que les fouilles auxquelles le suspect a été soumis ont permis de trouver en sa possession 2.280 comprimés psychotropes et ce, avant l’arrestation d’un individu objet d’un avis de recherche international, et de son épouse, soupçonnés tous les deux d’être les principaux trafiquants de ces drogues.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les circonstances de cette affaire et d’arrêter toute personne liée à ces actes criminels, selon la même source.