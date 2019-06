Rabat: arrestation de trois individus soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de séquestration, de vol et de menace à l’arme blanche

jeudi, 27 juin, 2019 à 14:38

Rabat – La brigade anti-gangs relevant du service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a procédé mercredi soir à l’arrestation de trois individus, dont l’un aux antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans une affaire de séquestration, de vol et de menace à l’arme blanche.

La préfecture de police de Rabat avait reçu mercredi une plainte de deux personnes qui affirment avoir été victime de séquestration et de vol d’une somme d’argent et d’une moto par le principal accusé et ses complices, indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les plaignants s’étaient rendus au domicile du principal mis en cause pour voir une moto qu’il prétendait vendre.

Les recherches et interventions sécuritaires menées ont permis l’arrestation de trois suspects et la saisie de quatre armes blanches de différentes tailles, des cordes en plastique, ainsi qu’une moto dont la situation juridique et technique est en cours de vérification, souligne la même source.

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, note la DGSN, ajoutant que les investigations se poursuivent pour arrêter une quatrième personne présumée impliquée dans ces actes criminels.