Rabat: Atelier de sensibilisation à la lutte contre la violence à l’égard des femmes

mercredi, 27 avril, 2022 à 2:03

Rabat – Un atelier de sensibilisation à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique a été organisé, mardi à Rabat, à l’initiative de la Clinique de droit relevant de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Rabat-Agdal et du Conseil de l’Europe.