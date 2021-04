Rabat: un brigadier de police devant la justice pour manquements professionnels occasionnant la dilapidation de deniers publics (DGSN)

vendredi, 9 avril, 2021 à 20:25

Casablanca Finance City Authority (CFCA) et l’Agence sud-africaine Wesgro (Agence officielle de promotion du tourisme, du commerce et des investissements pour la région du Cap et du Cap occidental) ont signé, jeudi, un protocole d’accord visant à promouvoir les opportunités d’investissement au Maroc et en Afrique du Sud.