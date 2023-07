Rabat Business School célèbre ses 660 lauréats

lundi, 10 juillet, 2023 à 20:46

Sala Al Jadida – Une cérémonie de remise de diplômes s’est tenue récemment au profit de 660 lauréats de la 10ème promotion 2022-2023 de l’école Rabat Business School (RBS), relevant de l’Université internationale de Rabat (UIR).

Ainsi, 136 lauréats en formation continue, 290 en Bachelor et 240 en Master et en PGE (Programme Grande Ecole), ont réussi leur parcours universitaire au sein de la Rabat Business School au titre de l’année universitaire écoulée.

La vision de RBS consiste à devenir la business school de référence en Afrique, a souligné son doyen Olivier Aptel, ajoutant que l’attractivité de l’école s’est renforcée au fil des années pour devenir le plus grand établissement du genre au Maroc avec près de 2.500 étudiants à la rentrée prochaine.

RBS a réussi en quelques années à regrouper un corps professoral permanent, caractérisé en Afrique et dans le monde par sa diversité, a-t-il fait observer dans une déclaration à la MAP, précisant que 60% des enseignants-chercheurs proviennent de 22 pays différents.

Grâce à eux, l’école est devenue en 2022 la 1ère Business school en Afrique en termes de publications scientifiques, sachant qu’elle talonnait jusqu’alors la Gordon Institute of Business Science de l’Université de Pretoria.

Plusieurs indicateurs renforcent le positionnement de RBS en tant qu’école leader, notamment par l’accréditation AACSB, attribuée en 2020 et qui concerne moins de 5% des Business schools dans le monde. Les programmes de master de l’école ont été également reconnus en 2021 à travers un honorable classement dans le QS World University Ranking, a-t-il relevé.

En septembre dernier, RBS intègre le plus prestigieux des classements internationaux, à savoir celui du Financial Times pour les programmes de masters, a fait remarquer M. Aptel, précisant que c’est la première fois dans l’histoire qu’une école en Afrique et au Moyen Orient apparaît dans le Top 100 des meilleures business schools du monde. Elle y figure à la 86ème place, devant les business schools des universités de Durham en Angleterre et d’Anvers en Belgique.

Le doyen a dans le même contexte fait part de sa joie de célébrer les jeunes lauréats de l’école, qui ont fait preuve de sérieux et d’engagement tout au long de leur parcours universitaire, soulignant l’importance de cette étape qui marque la fin et le début d’un nouveau cycle dans la vie de ces étudiants.

A ce jour, quelque 7.000 lauréats ont parachevé leurs parcours au sein de l’UIR, a indiqué pour sa part son président Noureddine Mouaddib, avançant à cet effet un taux d’employabilité de 90% d’après des enquêtes menées par l’université, ce qui démontre la qualité des formations octroyées.

L’UIR regroupe plusieurs disciplines de pointe, telles que l’ingénierie, l’architecture, en plus d’abriter la première école spécialisée en aérospatiale et automobile au Maroc, qui a été créée en 2011 avec des partenaires américains et dont les cours sont assurés en anglais, a-t-il indiqué dans une déclaration similaire.

La même année, l’université a procédé à la création de la première école d’informatique et numérique axée sur les thématiques d’intelligence artificielle, Big Data et cybersécurité, en plus d’une autre école autour des énergies renouvelables, a-t-il dit.

Dans le cadre de sa stratégie à l’horizon 2040, l’UIR prévoit de se déployer dans les villes de Marrakech et Tanger et dans d’autres régions du Royaume, le but étant de faire du Maroc un hub académique pour les étudiants internationaux, notamment africains, et de devenir une plateforme de savoir et de connaissance.