Rabat : la CDAI, la DGCT et CGLU Afrique s’allient pour appuyer le droit d’accès à l’information

jeudi, 17 mars, 2022 à 21:26

Rabat – La Commission du droit d’accès à l’information (CDAI), la Direction générale des collectivités locales (DGCT) et l’organisation Cités et Gouvernement locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique) ont conclu, jeudi à Rabat, une convention tripartite pour appuyer le droit d’accès à l’information dans les collectivités territoriales au Maroc et en Afrique.

Paraphée par le président de la CDAI, Omar Seghrouchni, le Wali directeur général de la DGCT, Khalid Safir, et le secrétaire général de CGLU Afrique, Jean Pierre Elong Mbassi, cette convention a pour objectif de renforcer l’interaction entre les autorités et les commissions du droit d’accès à l’information en Afrique, au service des collectivités territoriales africaines.

A travers ce partenariat de quatre ans, les parties signataires contribuent à déployer et à promouvoir le bon exercice du droit d’accès à l’information auprès des collectivités territoriales au Maroc (formations, suivi…), et à favoriser le partage des expériences en la matière entre les collectivités territoriales marocaines et africaines (séminaires, jumelages …).

Il s’agit aussi d’intensifier le partage des grilles et mécanismes de suivi du bon exercice du droit d’accès à l’information avec les collectivités territoriales africaines, et de mener toute action convenue entre les parties de nature à contribuer au renforcement de ce droit.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, M. Seghrouchni a souligné que la convention se veut une action de soutien et de développement du droit d’accès à l’information au sein des communes, notamment au Maroc.

“Le droit d’accès à l’information est primordial au niveau des communes parce qu’il permet de confirmer la transparence de la gestion de la chose publique au niveau des différents points du territoire, mais aussi sur le continent africain”, a-t-il dit.

M. Seghrouchni a relevé à cet égard que la CDAI œuvre de concert avec le CGUL Afrique pour créer des jumelages entre les communes marocaines et celles africaines en matière du droit d’accès à l’information, formant le vœu de voir émerger un réseau africain des commissions du droit d’accès à l’information.

De son côté, le secrétaire général de CGLU Afrique, Jean Pierre Elong Mbassi, s’est félicité de cette convention qu’il a qualifiée “de très indicative”, saluant ainsi le leadership marocain quant à la fourniture de l’information au citoyen.

“Un citoyen non informé se voit non respecté”, a-t-il fait observer, rappelant que “le droit à l’information a été codifié dans la Charte des valeurs et principes du service public adopté par les chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine en 2011”.

M. Mbassi a souligné que le fait de voir une commission mise en place au Maroc et d’autres équivalentes en développement en Afrique fait du droit à l’information un levier pour l’émergence d’une nouvelle citoyenneté plus responsable.

L’organisation CGLU Afrique, dont le siège se trouve à Rabat, bénéficie d’un statut diplomatique en tant qu’organisation internationale panafricaine. Elle regroupe 54 associations nationales des collectivités territoriales des cinq régions d’Afrique (centre, est, nord, australe et ouest).