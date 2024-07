Rabat: Cérémonie de remise des Prix aux lauréats de la 4ème édition du programme éducatif “Inwi Challenge”

jeudi, 11 juillet, 2024 à 13:51

Rabat – Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, et le Président directeur général d’Inwi, Azzedine El Mountassir Billah, ont présidé, mercredi à Rabat, la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 4ème édition du programme éducatif “Inwi Challenge”.

Lancé en 2021 en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, ce programme a permis de créer une dynamique éducative remarquable dans tous les établissements d’enseignement qui en bénéficient, conformément aux objectifs de la feuille de route 2022-2026, qui considère l’investissement dans les technologies d’information et de communication (TIC) en milieu éducatif comme un choix stratégique pour accompagner les changements et relever les défis à venir, indique un communiqué conjoint.

Selon la même source, l’intégration du codage dans les programmes scolaires contribuera à améliorer la qualité de l’apprentissage, à encourager la créativité et l’esprit critique et à motiver les élèves, en plus de garantir le principe d’égalité des chances en matière d’accès à l’informatique et au codage.

La 4ème édition du programme a été un franc succès, avec plus de 500 enseignants ayant bénéficié d’une formation intensive assurée par des formateurs bénévoles d’INJAZ Maroc et des superviseurs de la société DynIT, a relevé le communiqué, ajoutant que ces formations ont porté sur l’utilisation de Minecraft Education en tant qu’outil pédagogique pour l’intégrer dans la préparation des cours.

Plus de 40.000 étudiants des trois cycles de l’enseignement ont participé à 1.320 ateliers de formation dans 470 établissements d’enseignement de toutes les Académies régionales d’éducation et de formation.

S’exprimant à cette occasion, M. Benmoussa, cité par le communiqué, a souligné l’importance de la technologie numérique en tant que puissant levier pour réaliser une transformation radicale du système éducatif, ajoutant que le ministère compte mettre en place une série de projets visant à promouvoir l’utilisation de la programmation et la numérisation pour améliorer le système éducatif.

Le ministre a cité, à ce propos, le projet “Pioneer Institutions”, la “Coding Caravan for All” et les “Digital Classrooms” qui ont pour objectifs la réalisation de la transformation souhaitée et la promotion de l’esprit de motivation et de persévérance.

Ce programme confirme également l’engagement de l’opérateur INWI dans le secteur de l’éducation et reflète sa volonté de promouvoir l’innovation et l’excellence à travers les nouvelles technologies, souligne le communiqué.

Depuis le lancement d’Inwi challenge, plus de 73.000 élèves, garçons et filles, ont pu développer leurs connaissances dans les matières de base telles que les langues, les mathématiques, les sciences, l’histoire et la géographie selon le principe d’apprentissage par le jeu, en utilisant le potentiel éducatif de Minecraft Education Edition pour créer un environnement d’apprentissage attractif et favorable à l’innovation.

Au terme de cette compétition, les établissements publics gagnants ont été couronnés dans les catégories “Écoles primaires”, “Secondaire collégial” et “Secondaire qualifiant”.

Dans la catégorie “Écoles primaires”, la 1ère place est revenue à l’école Oued Echiaf relevant de la Direction provinciale d’Oued Eddahab (AREF de Dakhla-Oued Eddahab), la 2ème place au groupe scolaire Mohamed Abdou de la Direction provinciale de Berkane (AREF de l’Oriental), alors que la 3ème place a été remportée par l’école communautaire Al Bayrouni de la Direction provinciale de Tiznit (AREF de Souss-Massa).

Pour ce qui est de la catégorie “Secondaire collégial”, la 1ère place a été décernée au collège Ibn Battouta relevant de la Direction provinciale de M’Diq-Fnideq (AREF de Tanger-Tétouan-Al Hoceima), la 2ème place au collège 20 Août de la Direction provinciale d’El Hajeb (AREF de Fès-Meknès), tandis que la 3ème place est revenue au collège Oued Eddahab de la Direction provinciale d’Oued Eddahab (AREF de Dakhla-Oued Eddahab).

S’agissant de la catégorie “Secondaire qualifiant”, la 1ère place a été attribuée au Lycée qualifiant technique Acharif Al Idrissi relevant de la Direction provinciale de Safi (AREF Marrakech-Safi) alors que la 2ème place a été décernée au Lycée qualifiant Aljadida de la Direction provinciale de Tata (AREF Souss-Massa) et la 3ème place est revenue au Lycée qualifiant Anoual de la Direction provinciale d’Ouarzazate (AREF Drâa-Tafilalet).