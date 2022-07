Rabat : clôture de la 29è session ordinaire du Conseil Supérieur des Oulémas

samedi, 16 juillet, 2022 à 21:09

Rabat – Les travaux de la 29è session ordinaire du Conseil Supérieur des Oulémas ont pris fin, samedi à Rabat, en présence du ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq.

Cette session, tenue avec la Haute Approbation de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Président du Conseil Supérieur des Oulémas, a abordé des questions ayant trait notamment à “l’action du Conseil Supérieur des Oulémas et des Conseils locaux des Oulémas depuis la dernière session”, à “l’activité des Conseils Locaux des Oulémas au niveau de leur entourage en matière de prévention et de développement” et à “l’optimisation de l’action des Imams, Morchidines et Morchidates”.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le président du Conseil local des oulémas de Béni Mellal, Said Chabar, a indiqué que les oulémas du Royaume sont résolus à poursuivre leur mission de sensibilisation et de conscientisation des citoyens aux questions relatives à leur religion, tout en appelant à la préservation des choix religieux des Marocains.

Le Conseil Supérieur des Oulémas oeuvre inlassablement pour assurer un contact permanent avec les citoyens et consacrer les valeurs de tolérance et du vivre-ensemble, partant en cela des choix religieux du Royaume basés sur la modération et le juste-milieu, a-t-il dit.

Il a, dans ce sens, souligné que les oulémas du Maroc sont mobilisés derrière SM le Roi, Amir Al Mouminine, pour servir le grand projet mené par le Souverain et fondé sur la modération et le juste-milieu, faisant observer que tous les préposés religieux sont aussi fortement mobilisés pour défendre et être au service de ce grand édifice religieux marocain.

La séance de clôture de cette session, à laquelle ont pris part les présidents des Conseils locaux des Oulémas et du Conseil Marocain des Oulémas pour l’Europe, a été marquée par la lecture d’un message de fidélité et de loyalisme adressé à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.