Rabat : clôture du 16è Festival international des enfants de la paix

dimanche, 28 juillet, 2024 à 18:53

Rabat – La 16-ème édition du Festival international des enfants de la paix, organisée à l’initiative de l’Association Bouregreg, sous la présidence honoraire de SAR la Princesse Lalla Meryem, a pris fin, dimanche à Rabat.

La cérémonie de clôture du festival s’est tenue au siège de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), en présence du directeur général de cette organisation, Salem Ben Mohamed El Malek et du directeur du Festival, Abderrahmane Rouijel, ainsi que d’ambassadeurs et de représentants du corps diplomatique.

Intervenant à cette occasion, M. El Malek a incité les enfants ayant pris part au festival, qui seront les hommes et les femmes de demain, à faire preuve de patriotisme et d’abnégation à l’envers de leurs patries et de leurs familles.

A cet égard, il a mis en exergue l’attention particulière qu’accorde Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem aux questions de l’enfance et Son engagement effectif dans les différentes initiatives en faveur de cette frange de la société.

Pour sa part, M. Rouijel s’est félicité, dans une déclaration à la MAP, du succès de cette édition du festival rehaussée par des performances artistiques remarquables, ainsi que la tenue du premier “Sommet des ambassadeurs de la paix” avec comme objectif de faire entendre la voix des enfants pour un monde sans guerre, soulignant le rôle du festival dans le brassage des cultures et la promotion des idéaux de l’amour, de l’entente et de la coexistence entre les générations montantes.

La cérémonie de clôture a également été marquée par des performances chorégraphiques et musicales, interprétées par les différents groupes d’enfants participants, y compris marocains, pour faire connaitre la culture et la civilisation de leurs pays respectifs, ainsi que par la lecture de l'”Appel à la paix” en arabe et en anglais, lancé par les enfants lors de cette édition, mettant en avant l’importance du dialogue interculturel dans la diffusion des valeurs de coexistence, de paix, et de rejet de la haine et de la violence dans le monde.

Organisé dans le cadre des festivités marquant la célébration de la glorieuse Fête du Trône, ce festival, dont la Côte d’Ivoire est l’invité d’honneur, a accueilli des délégations de 25 pays avec comme objectif de promouvoir l’esprit de coexistence et d’échange culturel entre les enfants des différents coins du monde.