Rabat : clôture du projet maroco-tuniso-japonais de valorisation des bio-ressources

vendredi, 27 mai, 2022 à 14:07

Rabat – Le séminaire de clôture du projet de recherches collaboratives et de coopération technique entre le Japon, le Maroc et la Tunisie, portant sur “la valorisation scientifique des ressources biologiques en zones arides et semi-arides pour la création d’une nouvelle industrie”, s’est tenu vendredi à l’Institut Hassan II d’Agronomie et des sciences vétérinaires de Rabat.