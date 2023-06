Rabat: clôture des premières journées scientifiques du Centre Mohammed VI de la recherche et de l’innovation

samedi, 17 juin, 2023 à 19:34

Rabat – Les premières journées scientifiques initiées par le Centre Mohammed VI de la recherche et de l’innovation (CMVI) se sont clôturées, samedi à Rabat, par un hommage à plusieurs jeunes chercheurs, en présence d’un parterre d’experts et de chercheurs de tout horizon, ainsi que des doyens d’universités nationales et internationales.