Rabat: La CNDP signe un mémorandum d’entente avec son homologue du Rwanda

jeudi, 14 juillet, 2022 à 20:45

Le ministre de l’Agriculture de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki a présidé, jeudi à Rabat, la cérémonie d’installation de Abderrahim Houmy que SM le Roi Mohammed VI a nommé Directeur général de l’Agence nationale des eaux et forêts.