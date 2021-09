Rabat: Concours de création éducative et artistique au profit des enfants des fonctionnaires de la Sûreté nationale

samedi, 11 septembre, 2021 à 13:41

Rabat – La phase finale d’un concours de création éducative et artistique, dédié aux enfants et orphelins des fonctionnaires de la Sûreté nationale, a été organisée samedi à Rabat.

Initiée par la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales des fonctionnaires de la Sûreté nationale, cette phase finale connait la participation de 24 jeunes âgés de 9 à 14 ans, dans quatre catégories, à savoir psalmodie du Saint Coran, musique et chant, théâtre et peinture.

Cette finale est l’aboutissement d’éliminatoires régionales marquées par la participation de 315 enfants, du 4 au 19 août .

Selon les organisateurs, ce concours vise à offrir à ces jeunes un espace pour dévoiler et affuter leurs talents, en tant qu’alternative aux colonies de vacances qui n’ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de Covid-19.

“A travers ce concours, nous aspirons à promouvoir la créativité parmi les enfants des fonctionnaires de la Sûreté nationale, à dévoiler leurs talents et œuvrer à les développer dans l’avenir”, affirme dans ce sens Mustapha Ouissaaden, chef du service socio-pédagogique à la fondation.

Les participants ont fait montre de talents exceptionnels tout au long de ce concours et les meilleurs 24 se sont qualifiés pour la finale, soit six dans chaque catégorie, s’est-il félicité dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP.

Les participants, en éliminatoires et en phase finale, ont été notés par des jurys spécialisés composés de cadres du ministère de la Culture et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, en plus d’encadrants relevant de la Fondation.