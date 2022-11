Rabat: conférence sur “les rouages de la Poste Makhzen”, une immersion dans l’histoire de la Poste marocaine

mercredi, 23 novembre, 2022 à 20:58

Rabat – Une conférence sur “les rouages de la Poste Makhzen” s’est tenue mercredi au Musée Barid Al-Maghrib à Rabat, dans le cadre du programme de commémoration des 130 ans de la Poste marocaine.

Organisée par le Musée Barid Al-Maghrib en collaboration avec l’association “Forum Marocain de Philatélie, de Numismatique et de Patrimoine”, cette conférence philatélique se veut une immersion dans l’histoire de l’évolution de la Poste marocaine et dans celle de la Poste Makhzen en particulier.

Dans son intervention, le président de l’association du Forum Marocain de Philatélie, de Numismatique et de Patrimoine, Driss Souini, a souligné que cet évènement a pour objectif de retracer l’évolution de la Poste marocaine en voyageant à travers les époques, notamment à l’ère de la dynastie Almohade et de la dynastie Alaouite, en mettant en lumière le rôle important qu’a joué la Poste Makhzen dans les différentes évolutions historiques, commerciales, politiques et sociales du Royaume.

Il a rappelé dans ce sens que la Poste Makhzen fut fondée par le Roi réformateur Moulay Hassan 1er en vertu d’un dahir du 22 novembre 1892, permettant ainsi à 13 villes marocaines à savoir Tétouan, Tanger, Larache, Ksar El Kébir, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Azemmour, El Jadida, Safi, Essaouira et Marrakech, de communiquer entre elles par le biais de courriers privés ou administratifs.

M. Souini est également revenu sur l’histoire du timbre, en passant en revue son évolution historique depuis le Roi Hassan Ier jusqu’en 1956, date de création de l’Institut supérieur de la Poste.

Il a par ailleurs saisi cette occasion pour appeler les associations philatéliques, les historiographes, les chercheurs ainsi que Barid Al-Maghrib à travailler de concert pour encourager et financer les recherches dans ce domaine. “Il est important de mettre en lumière ce volet de l’histoire marocaine qui fait partie de notre patrimoine culturel”, a-t-il insisté.

Lors de cette conférence, il a été procédé à la présentation de divers ouvrages et magazines revisitant l’histoire de la Poste Makhzen et des “cachets Makhzen”, la Poste d’hier et d’aujourd’hui ainsi que la Poste dans le monde arabe.

Dans le cadre de cette cérémonie de commémoration, Barid Al-Maghrib a dévoilé une émission spéciale de timbre-poste intitulée “130 ans de la Poste Makhzen”. Cette émission comporte, pour la première fois dans l’histoire de la philatélie marocaine, l’exhaustivité des empreintes des 26 cachets Makhzen de forme octogonale et ronde, représentées sur 26 timbres-poste.

Le Musée Barid Al-Maghrib à Rabat abritera également une exposition de timbres spéciaux retraçant l’histoire de la Poste Makhzen et des expositions régionales sont également prévues, en coordination avec d’autres associations philatéliques marocaines, dans les villes de Es-Smara, Marrakech, Fès, Casablanca et Rabat.