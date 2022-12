Rabat: la coopération judiciaire et l’échange d’expériences au centre d’entretiens maroco-turcs

vendredi, 2 décembre, 2022 à 11:45

Rabat – La promotion de la coopération judiciaire et le partage d’expertises entre le Maroc et la Turquie a été au centre des entretiens tenus, jeudi à Rabat, entre le procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El-Hassan Daki, et une délégation turque conduite par le président de la Cour de cassation, Mehmet Akarca, et le procureur général près la même juridiction, Bekir Sahin.

Un communiqué de la présidence du Ministère public indique que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la volonté des deux parties de renforcer la coopération judiciaire bilatérale et d’intensifier l’échange d’expériences et d’expertises dans le domaine judiciaire.

Lors de ces entretiens, M. Daki a donné un aperçu sur les réformes que la justice a connues au Maroc, en particulier l’expérience de l’indépendance du Pouvoir judiciaire et du Ministère public, dans l’esprit de la consolidation de l’État de droit et de l’application optimale des dispositions de la Constitution de 2011.

Il a également mis en avant l’importance de l’engagement du Royaume du Maroc dans le système international de référence en matière des droits de l’homme et de protection des droits et libertés.

En outre, M. Daki a mis l’accent sur les prérogatives de la Présidence du Ministère public du Royaume et les rôles importants joués par les parquets auprès des différentes juridictions dans la protection des individus et de la société et en faveur de la mise en œuvre de la politique pénale.

Pour leur part, les deux responsables judiciaires turcs ont insisté sur l’importance d’approfondir les relations de coopération judiciaire avec le Maroc, notamment en relation avec le crime organisé et transcontinental, ainsi que sur l’activation du mémorandum d’entente signé entre les deux pays.

Ils ont de même indiqué que cette rencontre a offert une opportunité pour développer les relations bilatérales et intensifier l’échange de visites, d’expertises et d’expériences dans le domaine judiciaire, conclut le communiqué.