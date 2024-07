Rabat: Coup d’envoi officiel des cours d’enseignement à distance de la langue amazighe

lundi, 1 juillet, 2024 à 23:17

Rabat – L’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) a donné, lundi à Rabat, le coup d’envoi officiel des cours d’enseignement à distance de la langue amazighe, en présence d’une pléiade de chercheurs et de personnes actives en la matière.

Cette formation à distance, qui s’inscrit dans le cadre de la célébration du 13ème anniversaire de l’officialisation de la langue amazighe, vise à consolider les acquis réalisés et la promulgation de la loi organique 26-16, qui définit les étapes de la mise en œuvre de son caractère officiel et les moyens de l’intégrer dans l’enseignement et dans les domaines prioritaires de la vie publique.

A cette occasion, le recteur de l’IRCAM, Ahmed Boukous, a indiqué que la réalisation du projet de cette plateforme est le fruit de la coopération entre des chercheurs de l’intérieur et de l’extérieur de l’Institut. Cette plateforme est appelée à contribuer à surmonter les dilemmes de l’enseignement et de l’apprentissage de la langue amazighe, notamment en matière de manque d’enseignants et de formateurs, a-t-il estimé, notant que la langue amazighe s’intègre rapidement dans la sphère numérique en dépassant les méthodes traditionnelles d’enseignement.

De son côté, la directrice du Centre des études informatiques et des Systèmes d’information et de Communication (CEISIC), Siham Boulaknadel, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, que ces cours sont l’aboutissement de quatre années de travail, ajoutant que cette étape représente une étape importante dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage, de manière gratuite, de la langue amazighe dans ses trois variantes (tarifit, tamazight et tachlhit).

La plateforme numérique “MOOC-IRCAM” est une initiative de l’IRCAM qui intervient en réponse à la demande institutionnelle croissante pour l’apprentissage de la langue amazighe.