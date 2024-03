Rabat: Curseur sur l’importance de l’intégration des compétences des MRE dans la dynamique de développement du Royaume

dimanche, 31 mars, 2024 à 17:41

Rabat – Les participants à une conférence sur les médias et les questions migratoires, tenue vendredi à Rabat, ont insisté sur l’importance de l”intégration des compétences des marocains résidant à l’étranger dans la dynamique de développement tous azimut que connaît le Royaume.

Lors de cet évènement, organisé par la Fédération des Compétences marocaines résidant à l’étranger (FCMRE) et le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) sous le thème “Intégration des compétences des MRE dans la dynamique sociétale”, les intervenants ont mis en avant l’apport de cette frange de la société marocaine au développement du Royaume, relevant l’importance de l’implication des médias dans la promotion des différentes initiatives et actions entreprises par les compétences marocaines à l’étranger.

À cet égard, le président de la FCMRE, Redouane El Kadiri, a appelé à conjuguer les efforts pour réunir les conditions nécessaires pour une meilleure intégration des MRE dans le chantier du développement social que connait le Royaume, tout en veillant à les impliquer dans la gestion des questions importantes liées au développement économique, social et culturel.

M. Kadiri a également mis en avant l’importance accordée par le Maroc aux MRE en tant qu’ambassadeurs du Royaume dans leur pays d’accueil, mettant en exergue le rôle important des médias en tant que partenaire dans le traitement des questions essentielles concernant les Marocains résidant à l’étranger.

Pour sa part, le président de la SNPM, Abdelkabir Akhchichen, a affirmé que la communauté marocaine résidant à l’étranger constitue un soutien important pour la mère-patrie dans de nombreux domaines, dont la diplomatie parallèle, relevant que cette communauté est une “richesse” qui doit être valorisée davantage.

M. AKhchichen a, dans ce sens, souligné la nécessité d’accorder plus d’attention à cette communauté, qui peut activement contribuer à la concrétisation des programmes de développement, mettant en avant le rôle central que les médias peuvent jouer dans la mise en valeur des compétences marocaines à l’étranger.

Il a également salué la coopération existante entre le SNPM et la FCMRE, pour renforcer les liens avec cette catégorie de la société marocaine et préserver l’attachement des MRE à la mère-patrie.

De son coté le directeur de l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC), Abdellatif Bensfia, a fait savoir que l’évolution des politiques publiques liées à l’immigration ont contribué à amener les médias marocains à s’intéresser davantage aux questions migratoires dans leurs différentes dimensions, rappelant la transformation stratégique ayant marqué ces politiques, lesquelles sont désormais tournées vers une gestion de l’immigration autour du triptyque droits de l’homme, aspect social et développement.

Il a en outre évoqué l’importance de former les professionnels des médias autour des politiques publiques, y compris en matière d’immigration.

A cet égard, il a mis en relief les efforts déployés par l’ISIC en matière de formation académique dans le domaine des médias et de la migration, ainsi que la recherche de nouveaux concepts pour intégrer les MRE dans la dynamique de développement du Royaume.

Le professeur des universités à la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Mohammedia, El Mehdi Mounchid a, pour sa part, souligné l’importance d’intégrer les compétences des MRE dans les différentes dynamiques économiques et sociales que connait le Royaume, notamment dans le contexte mondial actuel en pleine mutation, notant les transformations majeures qu’a connues l’immigration marocaine à plusieurs niveaux, notamment en termes de statut social et de compétences.

Il a appelé à renforcer les liens avec les différentes compétences marocaine de la diaspora, à créer des réseaux thématiques et géographiques, et des organes de coordination entre les différents secteurs et les compétences marocaines à l’étranger, tout en poursuivant les réformes majeures pour attirer les talents et compétences marocaines résidant à l’étranger.

A l’issue de cette conférence, une convention de partenariat a été signée entre la FCMRE et le SNPM pour l’établissement d’une coopération dans les domaines liés à l’immigration et aux médias.