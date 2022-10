Rabat: débat sur le rôle de l’enseignant et son innovation au sein de l’école marocaine

jeudi, 6 octobre, 2022 à 14:09

Rabat – La Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation a organisé, mercredi à Rabat à l’occasion de la journée internationale de l’enseignant, une rencontre d’échange pour mettre la lumière sur les rôles de l’enseignant marocain et sa contribution significative à l’innovation au sein du système éducatif.

Diffusé en direct sur la page de la Fondation sur Facebook, cette rencontre-débat a pour objectifs de célébrer l’enseignant et sa grande contribution au développement des générations futures, indique la Fondation dans un communiqué.

Le débat, qui comprend deux panels sur “l’enseignant et sa contribution sociétale” et “des parcours exceptionnels d’acteurs éducatifs novateurs”, a permis de mettre en relief des expériences réussies d’acteurs éducatifs (enseignants, directeurs d’écoles) ayant mis en place et introduit des méthodes novatrices au sein de l’école marocaine publique.

Cet événement traduit la volonté de la Fondation Mohammed VI de contribuer à la valorisation des efforts du corps éducatif, et ce, conformément aux directives de la feuille de route de la réforme du système éducatif national pour la période 2022-2026, conduite par le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports.