Rabat: Détonation accidentelle lors des essais d’installation d’équipements dentaires au Complexe socioadministratif des FAR (source militaire)

lundi, 2 novembre, 2020 à 15:23

Rabat – Dans le cadre des travaux d’installation du matériel et des équipements dentaires par une société civile privée, au niveau du Complexe socioadministratif des FAR à Hay Riad, Rabat, une détonation accidentelle est survenue lors des tests et essais d’installation de ces équipements, lundi vers 11H, entraînant des blessures légères à 05 techniciens de la société prestataire en question, et des dégâts matériels, a-t-on appris de source militaire.

Les blessés ont été évacués à l’hôpital militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat pour recevoir les soins nécessaires, a ajouté la même source.