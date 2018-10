Rabat: Deux individus arrêtés pour leur implication présumée dans un acte de vol visant des étudiantes

vendredi, 26 octobre, 2018 à 13:38

Rabat – Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat, a arrêté, vendredi matin, deux individus, aux multiples antécédents judiciaires, pour leur implication présumée dans un acte de vol sous la menace d’une arme blanche ayant visé des étudiantes.

Les mis en cause ont visé, vers 06H30 de ce vendredi, des étudiantes résidant dans un appartement sis quartier Yacoub El Mansour, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que les enquêtes et investigations ont permis d’identifier et d’appréhender ces deux individus vers 10h00.

L’enquête et les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis de récupérer les objets volés: deux téléphones portables et une somme d’argent de près de 800 dirhams.

Les prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.