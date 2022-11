Rabat: Focus sur la protection des données personnelles et son lien avec la bonne gouvernance

jeudi, 10 novembre, 2022 à 22:06

Rabat – Un panel d’experts s’est penché, jeudi à Rabat, sur le système juridique de protection des données à caractère personnel et son lien avec la bonne gouvernance.

Une journée d’étude organisée par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP), le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), la Présidence du ministère Public et l’Institution du Médiateur du Royaume, le président du tribunal administratif de Casablanca, Abdelmajid Chafiq, a abordé les aspects de gouvernance dans l’application de la loi relative à la protection des personnes physiques, en particulier ce qui a trait données à caractère personnel.

Placée sous le thème “Coordination institutionnelle : vers une conception commune de la consécration de la bonne gouvernance et de la protection des données à caractère personnel”, cette session a été marquée par un exposé du président de l’unité des affaires de presse et de publication relevant du ministère Public, Hassan Farhane, qui s’est attardé sur le rôle du ministère public dans la protection des données à caractère personnel.

Dans cette même veine, le secrétaire général de l’Institution du Médiateur du Royaume, Mohammed Lididi, a mis l’accent sur les mécanismes juridiques dont dispose l’Institution du médiateur du Royaume pour consacrer la bonne gouvernance.

Pour sa part, la responsable du Data Trust au sein de la CNDP, Firdouas Methqal, a passé en revu le référentiel national et international en matière de protection des données à caractère personnel.

Cette journée d’étude, qui a connu la participation d’un représentant du ministère de la Justice, d’experts et magistrats, de représentants de diverses instances et institutions constitutionnelles et d’acteurs de la société civile, vise à promouvoir la bonne gouvernance et à protéger les données à caractère personnel à travers une vision commune.