Rabat: Forte adhésion de la famille de la justice à une opération de don de sang

jeudi, 23 avril, 2020 à 19:20

Rabat – La famille de la justice à Rabat s’est fortement mobilisée jeudi en faveur d’une opération de don de sang, dans le cadre de sa contribution pour renflouer les stocks de cette matière vitale en cette conjoncture exceptionnelle de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Initiée par la Cour d’appel de Rabat et le Bureau régional de l’Amicale Hassania des magistrats en collaboration avec le Centre régional de transfusion sanguine, cette opération vise à renforcer les stocks de sang en faveur des malades, en vue de palier le déficit qu’accusent les Centres de transfusion sanguine au niveau du Royaume.

Cette action, qui a connu la participation de l’ensemble du personnel de la circonscription judiciaire de la Cour d’appel de Rabat (magistrats, fonctionnaires, avocats, huissiers de justice, adouls et notaires), s’est déroulée dans le strict respect des mesures préventives et sanitaires, sous l’encadrement d’un staff médical et infirmier qualifié, afin d’éviter tout risque de propagation du Covid-19.

A cette occasion, le premier Président de la Cour d’appel de Rabat, Abdelaziz Ouakidi, a souligné dans une déclaration à la MAP, que l’organisation de cette campagne répond à l’appel du Centre national de transfusion sanguine au sujet du déficit enregistré en terme de quantité de sang disponible et intervient dans le cadre des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI visant à renforcer les valeurs de solidarité et d’entraide au sein de la société.

Cette campagne a connu la participation des magistrats et des fonctionnaires des tribunaux de première instance relevant de la circonscription judiciaire de la Cour d’appel, à savoir les tribunaux de Rabat, Salé, Khémisset, Rommani, Témara et Tiflet.

De son côté, le Procureur général du Roi près la Cour d’appel à Rabat, Hassan Daki, a indiqué que toutes les composantes de la circonscription judiciaire de la Cour d’appel de Rabat ont répondu favorablement et massivement à cette campagne, notant que la mobilisation de ce corps “témoigne de la solidarité constante des Marocains et représente un acte humanitaire et patriotique”.

Pour sa part, la responsable communication et sensibilisation au Centre national de transfusion sanguine, Najia El Amraoui, a indique que le Centre national dispose désormais d’un stock pouvant couvrir les besoins de 10 à 11 jours, sachant que les besoin quotidien est de 800 sacs par jour.

Le Centre se doit de disposer quotidiennement de 800 sacs de sang au niveau national pour les besoins des patients souffrant de maladies chroniques ou en cas d’urgence dans les hôpitaux et les cliniques, a relevé Mme El Amraoui, appelant ainsi les citoyens à faire don de leur sang pendant le mois de Ramadan, qui connaîtra l’organisation des opérations de don après le Ftour.

Face à la situation exceptionnelle que vit le Royaume, à l’instar des pays du monde, une pénurie a été enregistrée au sein des banques de sang relevant des centres de transfusion sanguine, en raison de la diminution du nombre de donneurs et de leur crainte de pouvoir attraper une infection du Covid-19 durant le processus de la collecte.

L’Organisation mondiale de la Santé n’a eu de cesse d’inciter les gens à faire le geste salvateur de donner leur sang et de sensibiliser l’opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité du sang et des produits sanguins pour les patients qui en ont besoin.