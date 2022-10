Rabat : hommage à des médecins-chercheurs émérites

samedi, 8 octobre, 2022 à 14:31

Rabat – Un hommage appuyé a été rendu à des médecins-chercheurs émérites lors d’une cérémonie initiée, vendredi soir à Rabat, par la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du personnel du secteur public de la santé.

Présidée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, en présence de plusieurs professionnels de la santé publique au Maroc, cette cérémonie a été l’occasion de célébrer les contributions de ces médecins-chercheurs, par la publication d’ouvrages spécialisés, au développement de la recherche scientifique et au renforcement de la conscientisation dans le domaine de la médecine.

Il s’agit du Pr Wajih Maazouzi et du Pr Bahia Ouazzani Chahdi pour leur ouvrage “Diagnostic assisté par ophtalmoscopie”, du Pr Fouzia Msefer Alaoui pour son livre “Pour la vie des enfants atteints de cancer”, du Dr Imane Kendili pour “Cannabis : ce qu’en dit la science” et du Pr Mhamed Harif et du Dr Latifa Loukhmas, co-auteurs de “L’anémie en 100 questions”.

S’exprimant à cette occasion, M. Ait Taleb s’est félicité de cet hommage, dont la symbolique est très importante en ce sens qu’elle va créer un effet d’émulation et éveiller l’envie d’écrire et de produire davantage.

“Nous avons besoin de productions scientifiques. Le secteur de la santé est en train de changer. Certaines expertises sont là mais passent malheureusement sous silence”, a-t-il dit, ajoutant que ce genre d’événements pourra apporter une plus-value.

Braquant les projecteurs sur les quatre ouvrages primés, le ministre a expliqué que certains retracent l’expertise d’un médecin à travers le nombre d’années qu’il a accumulées ou apportent un éclairage sur une question donnée, alors que d’autres permettent d’établir un diagnostic clinique d’une maladie oculaire à travers une série d’atlas d’images d’ophtalmoscopie ou bien d’élaborer un algorithme de diagnostic des maladies relatives au sang.

De son côté, le président de la Fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du personnel du secteur public de la santé, Brahim Oubaha, a indiqué que cette cérémonie est l’occasion de rendre hommage à un parterre de professeurs et de médecins-chercheurs ayant consacré tous leurs efforts au secteur de la santé au Maroc, allant de l’enseignement et de la formation à la pratique médicale, hospitalière et préventive au sein des structures relevant du ministère.

Cette initiative, la première en son genre, traduit l’intérêt que porte le ministre à la promotion de la recherche scientifique, au développement du savoir et à l’encouragement de la créativité et de l’innovation, notamment dans le domaine médical, a-t-il souligné, ajoutant que cette action louable s’inscrit aussi en droite ligne des Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI pour la mise en œuvre du grand chantier royal de la protection sociale, l’amélioration du système de santé et la motivation de l’élément humain.

M. Oubaha a, d’autre part, fait savoir que la Fondation œuvrera, avec le concours du ministère, pour mettre à la disposition des différents établissements privés de formation dans les domaines médical et sanitaire une dizaine de ces publications, afin d’étoffer leurs bibliothèques respectives et d’être ainsi dotées d’ouvrages accessibles au large public, étudiants et professionnels, toutes disciplines confondues.

Dans un témoignage lors de cette cérémonie en présence de ses confrères et amis, Mme Msefer Alaoui, professeure de pédiatrie, a expliqué que son livre “Pour la vie des enfants atteints de cancer”, publié en mars, raconte la formidable évolution de l’oncologie pédiatrique au Maroc à travers son expérience personnelle à différentes périodes, les histoires d’enfants malades et leur combat ainsi que celui de leurs parents et de leurs soignants, des histoires riches en émotions et en enseignements sur les plans médical et social, relevant que ce livre constitue un hommage aux enfants malades, aux parents, aux soignants et à tous ceux qui œuvrent pour l’amélioration des conditions de vie de ces enfants.

Le professeur et chirurgien cardiovasculaire Wajih Maazouzi et le professeur d’ophtalmologie Bahia Ouazzani Chahdi se sont félicités de leur ouvrage “Diagnostic assisté par ophtalmoscopie” (2021) dont les travaux se sont déroulés à l’hôpital Cheikh Zayed et dont les résultats viennent enrichir les connaissances quant aux nouveaux signes cliniques retrouvés dans les maladies générales ainsi que valoriser l’examen systématique du fond d’œil dans le dépistage des maladies oculaires ou générales, ajoutant que la finalité est de permettre au médecin interne ou résident d’approcher un diagnostic grâce à un réseau d’arborescences de signes cliniques.

Se réjouissant, elle aussi, de son livre “Cannabis : ce qu’en dit la science” (septembre 2022), la psychiatre et addictologue Imane Kendili a souligné que ce livre, qui peut être lu par le tout venant, est une étude approfondie et rigoureuse de la question du cannabis au vu des dernières actualités liées à sa légalisation au Maroc à des fins thérapeutiques.

Quant aux co-auteurs Mhamed Harif, professeur d’hématologie, et Latifa Loukhmas, médecin spécialiste en hématologie, ils ont affirmé que “L’anémie en 100 questions” (2021), en langue arabe, est une contribution “modeste” pour faire connaitre les causes de l’anémie, son diagnostic et son traitement à travers une centaine de questions-réponses, particulièrement au profit des patients atteints de cette maladie.

Cette cérémonie, organisée sous l’égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale, a notamment été marquée par la remise de trophées commémoratifs aux médecins-chercheurs primés.