Rabat: interpellation d’un individu pour coups et blessures ayant entraîné la mort

jeudi, 5 août, 2021 à 21:24

Rabat – Les éléments du Service préfectoral de la police judiciaire de Rabat ont interpellé, mercredi, un individu âgé de 57 ans, aux multiples antécédents judiciaires et vivant en état de vagabondage, pour son implication présumée dans une affaire de coups et blessures ayant entraîné la mort.

En début de semaine, le suspect avait agressé physiquement deux personnes en utilisant un objet contondant pour des raisons et motifs qui sont toujours en investigation, leur infligeant de graves blessures ayant entraîné leur décès à l’hôpital, indique jeudi la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant que les recherches scientifiques et investigations sur le terrain avaient permis d’identifier le suspect et de l’appréhender mercredi.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la police judiciaire sous la supervision du Parquet compétent, en vue de déterminer les causes et les circonstances de ces actes criminels, précise le communiqué.