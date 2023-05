Rabat: interpellation d’un individu pour son implication présumée dans un homicide volontaire sur le sol français (source sécuritaire)

mardi, 23 mai, 2023 à 22:22

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Rabat, ont interpellé lundi, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un individu âgé de 34 ans pour son implication présumée dans une affaire d’homicide volontaire sur le sol français, apprend-on de source sécuritaire.

Selon les données relatives à cette affaire, qui a fait l’objet d’une dénonciation officielle adressée par les autorités judiciaires françaises, l’individu interpellé est soupçonné d’implication dans une affaire de coups et blessures à l’aide de l’arme blanche ayant entraîné la mort d’un citoyen français d’origine tunisienne en 2011 à Paris, précise la même source.

Sur ordre du parquet compètent, le suspect a été placé en garde à vue pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que tous les actes criminels qui lui sont reprochés.

L’interpellation du mis en cause intervient dans le cadre des efforts déployés par les services de la Direction générale de la sûreté nationale en vue du renforcement des mécanismes de coopération sécuritaire internationale pour la lutte contre les différentes formes de crimes, la poursuite des personnes recherchées à l’échelle internationale et l’activation des procédures d’extradition ou de poursuite judiciaire conformément aux conventions et lois nationales y afférentes, conclut la même source.