Rabat: Interpellation d’un individu présumé impliqué dans une affaire d’escroquerie et d’usurpation de fonction (source sécuritaire)

jeudi, 23 mars, 2023 à 10:21

Rabat – Les éléments de police du district de sûreté de Yaacoub Al Mansour à Rabat ont interpellé, mardi, un individu, aux antécédents judiciaires, pour son implication présumée dans une affaire d’escroquerie et d’usurpation de fonction régie par la loi, a indiqué une source sécuritaire.

Les services de police avaient ouvert une enquête judiciaire suite à une plainte déposée par une femme selon laquelle elle accuse le mis en cause d’usurper la fonction de policier, de lui avoir soustrait une somme d’argent en contrepartie de promesses fictives de mariage et de recrutement dans les rangs de la sûreté nationale, a ajouté la même source, précisant que les recherches et investigations menées ont permis d’identifier le suspect et de l’interpeller en flagrant délit de possession d’une carte bancaire au nom de la victime.

Le prévenu a été placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue de dévoiler les tenants et aboutissants de cette affaire, et de déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, selon la même source.