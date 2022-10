Rabat: Journée d’information sur la recherche scientifique et l’innovation dans le domaine de la sécurité routière

mardi, 4 octobre, 2022 à 14:34

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a indiqué, mardi à Casablanca, que le Maroc et l’Arabie Saoudite ont pu bâtir un partenariat économique et commercial prometteur et diversifié, permettant de créer une grande valeur ajoutée et des opportunités d’emploi durables.