Rabat: Lancement du projet d'”appui à la promotion de la tolérance, du civisme et de la citoyenneté en milieu scolaire et à la prévention des comportements à risques”

vendredi, 11 mai, 2018 à 10:42

Rabat – Le coup d’envoi du projet d'”appui à la promotion de la tolérance, du civisme et de la citoyenneté en milieu scolaire et à la prévention des comportements à risques” a été donné mercredi à Rabat, indique un communiqué du ministère de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.