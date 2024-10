Rabat: lancement de la Stratégie nationale des ressources éducatives libres et de la science ouverte

mardi, 22 octobre, 2024 à 16:08

Rabat – La Stratégie nationale des ressources éducatives (REL) libres et de la science ouverte (SO) a été officiellement lancée, mardi à Rabat, avec pour ambition de placer le Maroc à l’avant-garde de la transition vers un écosystème éducatif et scientifique inclusif, collaboratif et accessible à tous.

Cette initiative, lancée en présence du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, et du directeur du Bureau de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) au Maghreb, Eric Falt, vise à renforcer la qualité du capital humain et contribue directement à la mise en place d’un écosystème éducatif et scientifique robuste, soutenant le développement du Maroc dans des secteurs à haute valeur ajoutée et répondant, ainsi, aux exigences du Nouveau modèle de développement.

S’exprimant à cette occasion, M. Miraoui a affirmé que cette stratégie s’avère prioritaire et urgente, surtout dans le contexte actuel marqué par des mutations profondes telles que l’essor sans précédent du digital et de l’intelligence artificielle, la mission de l’université comme espace d’apprentissage tout au long de la vie et le rôle déterminant de l’accès à l’information et aux connaissances comme levier pour favoriser la créativité et l’innovation.

Il s’agit d’un choix volontariste en cohérence avec la nouvelle dynamique portée par le Plan national d’accélération de la transformation de l’écosystème de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (PACTE ESRI-2030) qui consacre l’excellence académique et scientifique et œuvre en faveur de l’accessibilité, le partage et la visibilité des ressources pédagogiques et des résultats de la recherche, a précisé le ministre.

Ce choix, a-t-il poursuivi, tire ses fondements d’une triple préoccupation, à savoir la fédération des initiatives nationales en matière de promotion de l’accessibilité élargie aux ressources pédagogiques et scientifiques, l’adoption des meilleures pratiques internationales dans ce domaine et la volonté de propulser le positionnement du Maroc parmi les pays pionniers au niveau régional et continental en la matière.

M. Miraoui a, dans ce sens, souligné la forte implication du Maroc dans plusieurs initiatives internationales visant l’accès et la diffusion publique des connaissances, dont les Recommandations de l’UNESCO pour un accès ouvert aux publications scientifiques, aux données et aux ressources pédagogiques, la Déclaration de l’Union Européenne sur le Dialogue multilatéral sur les principes et les valeurs de la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation et la Déclaration de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les politiques transformatives de la science, de la technologie et de l’innovation pour un avenir durable et inclusif.

Le responsable gouvernemental a, par ailleurs, mis en avant l’ambition de parvenir à insérer toutes ces initiatives dans le cadre d’une stratégie globale et intégrée, seule à même de fédérer les acteurs autour d’une vision commune et partagée, contribuant ainsi à propulser la qualité et la performance de l’écosystème de l’ESRI, à travers la mise à l’échelle de la capacité à développer des ressources éducatives libres de référence nationale pour garantir l’accès équitable à des supports pédagogiques de qualité pour tous les étudiants.

Le ministre a également cité, dans ce sens, la création d’une archive ouverte nationale regroupant les publications scientifiques, les thèses et les données de recherche issues des universités marocaines, notant que cette archive sera un levier stratégique pour améliorer la visibilité et l’impact de la production scientifique nationale, tout en renforçant les collaborations à l’échelle internationale.

Pour sa part, M. Falt a fait savoir que l’UNESCO définit les ressources éducatives libres comme “tout matériel éducatif, y compris dans le domaine des sciences, accessible gratuitement et permettant la réutilisation, l’adaptation et la redistribution”.

En 2019, les États membres de l’UNESCO ont adopté la recommandation sur les ressources éducatives libres et l’Organisation onusienne a également lancé la recommandation sur la science ouverte en 2021, a-t-il enchaîné.

Ces recommandations ont marqué un engagement fort pour une éducation accessible et une science partagée, a expliqué M. Falt, relevant qu’elles ont été adoptées avec la conviction qu’un accès libre à des ressources d’apprentissage de haute qualité peut véritablement renforcer les capacités des apprenants et des éducateurs, consolidant ainsi leur autonomie.

Il a, en outre, estimé que, la science ouverte est un véritable catalyseur pour réaliser l’Agenda 2030 et la Décennie internationale de la science ouverte pour le développement durable.

Les REL représentent des matériaux pédagogiques accessibles gratuitement en ligne tels que des cours, manuels, vidéos ou logiciels conçus pour être partagés, adaptés et réutilisés. L’objectif des REL est de démocratiser l’accès à l’éducation en permettant à tous, enseignants, étudiants et autodidactes, de disposer de contenus de qualité sans barrières financières ou géographiques.

Au programme de cette rencontre figurent des ateliers de travail axés notamment sur l’état des lieux de la production et de la diffusion des ressources pédagogiques dans l’enseignement supérieur au Maroc, les SO, les défis et opportunités des universités marocaines, outre les résultats de l’enquête nationale sur les REL.