Rabat: L’Institut Ben M’Barek fête ses lauréats

mardi, 25 juin, 2019 à 11:08

Le Maroc et l’Organisation de développement et de coopération économiques (OCDE) inaugurent, mardi, une nouvelle page dans leur coopération à la faveur de la réunion de haut niveau que tiennent les deux parties au siège de l’Organisation à Paris et qui sera marquée par la signature d’un protocole d’accord relatif au deuxième Programme de coopération (Programme Pays-Maroc (PPM2).