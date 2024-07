Rabat : L’ISIC fête ses lauréats de la promotion 2023-2024

vendredi, 26 juillet, 2024 à 23:29

Rabat – Une cérémonie a été organisée, vendredi, au Théâtre Mohammed V de Rabat, pour célébrer les lauréats de l’Institut Supérieur de l’Information et de la Communication (ISIC), promotion 2023-2024.

Le nombre de lauréats de la licence fondamentale de l’ISIC comprend cette année 48 lauréats, (Section Arabophone / Section Francophone) dont 42 filles, en plus des étudiants de master dans deux filières, qui ont soutenu leur thèse, et qui sont au nombre de 42, dont 26 filles.

Le nombre total des lauréats de la promotion 2023-2024 de l’ISIC s’élève ainsi à 90 lauréats, dont 75,55 % de filles.

Dans une allocution à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a souligné que l’ISIC s’acquitte d’un rôle important dans le cadre de la formation dans le domaine des médias et de la communication à travers les différents programmes de formation qu’il propose dans la presse écrite, audiovisuelle et numérique, la communication, relations publiques et communication numérique, mettant l’accent sur l’intérêt qu’accorde l’institut à la modernisation des programmes d’études et l’introduction de nouvelles filières pour être en mesure de s’adapter avec les évolutions technologiques et professionnelles dans le domaine des médias et de la communication.

Dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du département de la communication, Abdelaziz El Boujdaini, M. Bensaid a indiqué que l’Institut a œuvré à renforcer ses partenariats internationaux à travers la signature de conventions de coopération avec des institutions universitaires et de recherche de premier plan dans ce domaine, en plus de l’organisation de séminaires, conférences et forums nationaux et internationaux pour débattre des enjeux contemporains des médias et de la communication, ce qui en fait une institution leader en matière de formation, que ce soit au niveau national ou continental.

S’adressant aux lauréats, M. Bensaid a relevé que le Maroc “a besoin de lauréats de votre calibre, étant donné que vous êtes le pilier de la nation dans la diffusion de la culture de la communication positive et des médias constructifs et utiles, à travers la recherche des méthodes nouvelles et créatives dans la pratique du métier des médias et de la communication, au service des enjeux nationaux et sociaux”.

De son côté, le directeur de l’ISIC, Abdellatif Bensafia, a souligné que, “conformément aux quatre axes stratégiques du plan de développement de l’institut (2023-2027), la mise en œuvre de la nouvelle ingénierie pédagogique a débuté conformément au Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Écosystème de l’ESRI (PACTE ESRI 2030) avec le lancement du cycle doctoral et la mise en œuvre d’une numérisation complète et le parachèvement de l’aménagement du bâtiment et des équipements de l’institut en attendant l’extension de ses installations.

“A partir de la prochaine saison académique 2024-2025, l’ISIC proposera, dans le cadre de la réforme pédagogique globale adoptée, une offre intensive de formation et de stage visant à préparer une nouvelle génération de journalistes et de professionnels de la communication au Maroc, avec un haut niveau de professionnalisme, d’éthique professionnelle et d’engagement envers les enjeux de la nation”, a-t-il assuré, relevant que cette offre comprend sept nouvelles filières compte tenu de leurs contenus, leurs langues et leurs spécialisations.

Pour ce faire, a-t-il enchainé, d’importants investissements ont été alloués à l’ouverture et l’équipement d’un nouveau studio numérique selon les normes les plus modernes, pour un coût de 7 millions de dirhams (MDH), en plus d’une enveloppe budgétaire de 1,5 MDH dédiée à l’acquisition des équipements audiovisuels et pédagogiques liés à l’équipement des salles de cours, des studios de radio et de télévision et des salles de formation continue et 1 MDH pour l’acquisition d’équipements informatiques.

Et de préciser qu’à la faveur d’un financement conjoint entre l’Institut et le Fonds de modernisation de l’administration publique, 2,6 MDH ont été mobilisés pour le lancement d’un projet global de numérisation des services administratifs, pédagogiques et de production.

Cette cérémonie a été marquée par la remise de diplômes aux lauréats des cycles de licence et de master, ainsi que des prix exceptionnels au profit des étudiants qui se sont distingués, en plus de spectacles musicaux et de lectures poétiques.