Rabat: Opération de nettoyage de la plage des Oudayas à l’initiative des ambassades des pays nordiques

mardi, 5 juin, 2018 à 10:09

Une visite sous haute surveillance. Plus de 800 soldats et autant en nombre de policiers, y compris les éléments des unités d’élite antiterroriste Cobra et Wega, et pas moins de 17 appareils militaires dont sept hélicoptères qui seront chargés d’assurer la défense de l’espace aérien lors de cette visite de Poutine en Autriche, fraîchement réélu pour un quatrième mandat.