Rabat : Ouverture d’une enquête judiciaire à l’encontre du conducteur d’une voiture qui a heurté délibérément sept employés et agents de nettoyage

vendredi, 29 mars, 2019 à 22:14

Rabat – Les services de la préfecture de police de Rabat ont ouvert, vendredi, une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, à l’encontre du conducteur d’une voiture ayant heurté délibérément sept employés et agents de nettoyage.

Le mis en cause, 20 ans, conduisait une voiture de location au niveau d’un rond-point au quartier Hassan à Rabat avant d’entrer en conflit avec des agents de nettoyage et les heurter délibérément provoquant la fracture à un agent et des blessures légères aux six autres, indique la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet général près le Tribunal de première instance de Rabat et ce pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire, ajoute la même source.

Les victimes ont reçu les soins nécessaires à l’hôpital, conclut la DGSN.